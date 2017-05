Grégoire Lyonnet, honoré par Christophe Licata, devient parrain du petit Livio

Le 5 février dernier, Christophe Licata (Danse avec les stars sur TF1 ) et sa compagne Coralie accueillaient leur premier enfant, un petit garçon nommé Livio.

Trois mois plus tard, on apprend par le biais d'Instagram que Grégoire Lyonnet, le mari d'Alizée, a été choisi pour devenir le parrain du petit bonhomme. Un véritable honneur pour le danseur de 30 ans lui aussi révélé par Danse avec les stars. C'est en légende d'un cliché montrant la truffe du chien Jon Snow au côté d'un bras de bébé que Grégoire a manifesté sa joie ce 16 mai 2017. "Ma patate Jon Snow a enfin rencontré mon filleul Livio Licata. PS : Et oui, je suis le parrain. #fier #parrain #godfather #famille #jonsnowetlivio", a-t-il renseigné.

Evidemment, les internautes ont félicité Grégoire pour ce statut, fruit de sa longue amitié partagée avec Christophe Licata. "C'est la classe !", "Trop chou", "Félicitations, c'est trop mignon", "Tu vas être un parrain en or !", "C'est une grande preuve de confiance de la part de ton frérot !", pouvait-on lire dès les premières réactions.

Le 6 février dernier, c'est par le biais d'une photographie montrant le bout de chou serrant le doigt de sa femme que Christophe Licata avait souhaité officialiser la nouvelle de cette naissance. Il avait même dévoilé le prénom de son petit prince en légende : "Le 5 février 2017 Reste à ce jour le plus beau de notre vie Livio #babyboy #welcome #love bravo à mon amour @cocolicat #collier #cadeaudenaissance #thea #raimbow."