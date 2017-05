Grégoire Lyonnet se transforme en fille : il est canon !

De retour de Los Angeles où il a passé quelques jours de repos avec son épouse Alizée, Grégoire Lyonnet, artiste emblématique de Danse avec les stars (TF1), est de retour en France. Après avoir participé à un concours de hip hop dans la région Rhônes-Alpes le 3 mai, le danseur a visiblement eu du temps à perdre : entre deux obligations, il a donc pris quelques minutes pour voir à quoi il ressemblerait lorsqu'il serait plus âgé et surtout s'il avait été une femme. Et le résultat est bluffant !

Le séduisant brun aux pectoraux d'acier aurait été une sublime femme ! C'est du moins ce que ses followers ont pu observer sur Instagram après qu'il a utilisé un filtre stupéfiant. C'est simple, avec des cheveux longs et des traits légèrement plus lissés, Grégoire Lyonnet est canon !