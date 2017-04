Alizée et Grégoire Lyonnet in love : Bons baisers de Los Angeles

Après avoir enchaîné les projets de danse et les nombreux événements télé au cours des récents mois, Alizée et Grégoire Lyonnet reprennent leur souffle et rechargent leurs batteries à l'autre bout du monde. Les tourtereaux se sont en effet envolés pour la Californie, direction Los Angeles, pour une pause ensoleillée bien méritée. En témoignent les quelques photos qu'ils ont récemment publiées sur leurs comptes Instagram.

Toujours en contact avec ses fans, le duo vedette de Danse avec les stars a ainsi partagé des clichés où il s'affiche plus amoureux et radieux que jamais. Parés de leurs plus belles lunettes de soleil et lookés de la tête aux pieds, ils ont notamment pris la pose devant un mur coloré de Venice Beach pour transmettre leur carte postale personnalisée.