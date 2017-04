Gym Tonic : Davina, crâne rasé, dévoile sa vie de nonne bouddhiste !

Pour toute une génération, Gym Tonic restera un programme culte du petit écran. Bien que cela représente un bon souvenir pour Davina Delor – qui a animé l'émission d'aérobic avec Véronique de Villèle de 1982 à 1986 –, force est de reconnaître qu'elle mène aujourd'hui une existence radicalement différente, très loin de la télévision...

Dans les années 2000, Davina avait dévoilé être nonne bouddhiste, cela fait désormais dix ans qu'elle occupe cette fonction. Invitée de l'émission Mille et une vies sur France 2, elle s'est présentée aux téléspectateurs dans ses habits de nonne, dévoilant son surprenant crâne rasé. À 65 ans, plus heureuse que jamais, elle a dévoilé un peu de son quotidien devant les caméras de l'émission de Frédéric Lopez. "C'est un bon souvenir, j'ai beaucoup de compassion pour celle que j'étais", a-t-elle confié à l'animateur en revoyant des images de sa carrière à la télé.

Se prêtant au jeu de la confidence sur cet étonnant changement de vie, Davina a révélé qu'en réalité ce chemin n'était pas si inattendu pour elle. Plus jeune, malgré une formation de danse classique qui l'avait logiquement amenée à faire carrière dans le fitness, elle avait déjà un rapport très particulier à la religion et à la foi. "Ma mère a été mon premier maître spirituel dans le bouddhisme et conjointement dans l'éducation catholique. Comme quoi, ce n'est pas incompatible", a-t-elle dit.

Installée dans le Poitou, elle a fait de sa maison un centre monastique bouddhiste et enseigne le yoga. Mais, croyant à la réincarnation, elle a déjà une petite idée de ce que sera sa future vie. En effet, petite elle rêvait d'être "médecin-chirurgien" : "Je l'ai toujours cette envie, pour une prochaine vie, je me le réserve.", assure-t-elle.

