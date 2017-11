Hailey Baldwin très proche d'une star de la pop... Nouveau couple en vue ?

Près de deux ans après être brièvement sortie avec Justin Bieber, Hailey Baldwin serait aujourd'hui en couple avec une autre star de la pop canadienne... dont le style musical est justement régulièrement comparé à celui de l'interprète de Purpose.

Selon les informations du magazine People, le mannequin de 20 ans a été vu très proche de Shawn Mendes (19 ans) lors d'une fête organisée pour Halloween, mardi 31 octobre 2017. Accompagnée de sa BFF Kendall Jenner, la fille de l'acteur Stephen Baldwin s'est rendue au club Delilah, dans le quartier de West Hollywood, pour faire la fête une bonne partie de la nuit. Sur place, elle a ainsi retrouvé l'interprète du tube There's Nothing Holdin' Me Back, qu'elle n'aurait pas quitté d'une semelle. "Il avait son bras autour d'Hailey et est resté avec elle toute la soirée", a révélé un indiscret. Le duo a finalement quitté la soirée aux alentours de 1 heure du matin, "main dans la main".

Ce n'est pas la première fois que les supposés tourtereaux attirent l'attention des médias. Le mois dernier, ils avaient déjà été repérés au concert du groupe Kings Of Leon, puis s'étaient offert une sortie aux studios Universal avant de partager un dîner en tête-à-tête quelques jours plus tard. Alors, nouveau couple amoureux et inséparable ? L'avenir le dira bien assez vite...