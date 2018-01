Hapsatou Sy balance sur les "moment chauds" dans DALS 8 : "Ça a pécho"

Hapsatou Sy ne fait pas dans la langue de bois !

Invitée sur le plateau de Touches pas à mon poste (C8), vendredi 12 janvier 2018, la compagne de Vincent Cerutti a fait des révélations sur les coulisses de Danse avec les stars 8 (TF1).

La chroniqueuse Caroline Ithurbide a voulu savoir s'il y avait des "coucheries" entre les stars et les danseurs cette année. La partenaire de Jordan Mouillerac a alors répondu : "En tout cas il y a des gens qui étaient très proches. C'est-à-dire qu'il y a eu des gens qui se sont un peu touchés, fortement touchés."

Cyril Hanouna a alors fait remarquer que ce n'était pas une surprise, puisqu'il s'agissait d'une émission de danse. La maman d'Abbie (16 mois) a alors précisé : "Exactement, mais pas que."

Sous le choc, l'équipe de TPMP a alors tenté d'en savoir un peu plus. Isabelle Morini-Bosc a par exemple demandé si Camille Lacourt et Hajiba Fahmy étaient concernés, comme le disaient les rumeurs. "Ah ça je ne sais pas. Mais on a pu entendre quelques bruits ouais. Pas dans les loges. Pendant la compétition de Danse avec les stars, il y a des moments qui peuvent être particulièrement chauds, avec des gens qui s'apprécient de plus en plus. Tout le monde le sait, il y a déjà eu des couples qui se sont formés", a répondu Hapsatou Sy.

Et de conclure : "Oui, ça a pécho."