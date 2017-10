DALS8 : Vincent Cerutti éliminé, Hapsatou Sy en larmes, Arielle Dombasle magique

Ce samedi 21 octobre, TF1 diffusait le second prime time de cette 8e saison de DALS. Dix célébrités - Vincent Cerutti, Arielle Dombasle, Joy Esther, Agustin Galiana, Elodie Gossuin, Camille Lacourt, Lenni-Kim, Tatiana Silva, Sinclair, Hapsatou Sy - tentent de séduire le jury et le public afin de poursuivre l'aventure.

Lors de cette émission, présentée par Sandrine Quétier et Christophe Dechavanne, les candidats vont danser sur une musique qui évoque une certaine émotion chez eux.

Agustin Galiana et Candice Pascal bluffants

Le beau gosse de la série Clem et sa partenaire ont proposé une samba pour leur première prestation la semaine dernière. Le duo s'est ainsi lancé dans la compétition au son de Despacito. Entre sensualité et justesse, Agustin Galiana a séduit le jury. En effet, Chris Marques a même assuré qu'il s'agissait de la meilleure première samba toutes saisons confondues.

Ce soir, le beau gosse raconte son arrivée à Paris, après avoir quitté l'Espagne. Cette fascination pour la capitale lui vient de sa grand-mère. Avec elle, le comédien regardait des grands films du cinéma français. Celui qui rêvait d'être acteur ne pensait pas un jour réaliser son jour. Le duo propose du contemporain et se lance sur Il est où le bonheur de Christophe Maé, pour symboliser sa nouvelle vie à Paris. Une prestation largement applaudie ! "Canonissime", lance même Jean-Marc Généreux.

Les notes :

Jean-Marc : 8/10

Nicolas : 8/10

Fauve : 7/10

Chris : 8/10

Total : 31 (ajoutés aux 33 points de la semaine dernière, cela revient à 64)

Elodie Gossuin émue dans les bras de son mari

Entre Elodie Gossuin et Christian Millette, tout roule. En effet, le duo a rapidement affiché une complicité. Après un vrai travail sur le déhanché, notre ancienne Miss France et son danseur ont proposé un chacha au son de Dans un autre monde de Céline Dion. Une prestation qui a divisé... Déterminée, Elodie Gossuin est décidée à faire mieux.

Après avoir proposé un chacha, l'animatrice et son danseur présentent ce soir une rumba au son de Je te promets de Johnny Hallyday, sa chanson de mariage. Elodie Gossuin souhaite dédier cette danse à son mari Bertrand, qui illumine son quotidien et qui lui surtout offert le plus beau cadeau de sa vie : ses quatre enfants. Christian Millette propose à Bertrand de faire une surprise à la jolie blonde en participant à la danse. Il les rejoint alors en fin de prestation. Un moment magique pour Elodie Gossuin... Le show était au rendez-vous, et le jury est unanime : il y a une nette amélioration par rapport à la première.

Jean-Marc : 6/10

Nicolas : 6/10

Fauve : 6/10

Chris : 5/10

Total : 23 (ajoutés au 20 points de la semaine dernière, cela fait 43 points)

Lenni-Kim et Marie Denigot énergiques

Débordant d'énergie, Lenni-Kim a donné du fil à retordre à Marie Denigot lors des répétitions de la semaine dernière. Le duo avait finalement réussi à s'accorder afin de présenter un quickstep sur la musique de La la land. Une belle prestation que Jean-Marc Généreux avait même qualifiée de "géniale".

Désormais, le chanteur canadien revient sur son adolescence. Il raconte à Marie son premier chagrin d'amour. Ce soir, Lenni-Kim et sa danseuse optent pour une samba au son de I want you back des Jackson Five. Une prestation digne de ce nom ! "Quel show ! Quelle amplitude, quelle musicalité !", s'exclame alors Nicolas Archambault. Plus encore, l'ensemble des jurés notent la scénographie impressionnante. En bref, Lenni-Kim et Marie Denigot ont une nouvelle fois fait le show.

Les notes :

Jean-Marc : 7/10

Nicolas : 8/10

Fauve : 9/10

Chris : 7/10

Total : 31 (ajoutés aux 30 points de la semaine dernière, cela fait 61 points)

Tatiana Silva au bord des larmes

La nouvelle star de la météo de TF1 a présenté une samba pour sa pemière. Avec son partenaire Christophe Licata, la jeune femme a dansé au son de Déjà vu de Beyoncé. Un joli show applaudit par le public, et qui a divisé les membres du jury. "Je veux sentir de la férocité, je suis resté sur ma faim", jugeait alors Nicolas Archambault.

Ce soir, Tatiana Silva dédie sa danse à sa mère, décédée lorsqu'elle était plus jeune. Une épreuve douloureuse pour la jolie brune, qui a depuis enfoui ses sentiments et son ressenti. Lors des répétitions, elle est au bord des larmes en évoquant son histoire. "Il y a un combat avec moi-même. A la fin de ce prime je veux pouvoir prendre Chris dans mes bras et lui dire merci", explique-t-elle. Le duo se lance alors dans du contemporain au son de What about us de Pink. Bien qu'elle ait eu quelques doutes, Tatiana Silva a ce soir réussi à se libérer. "Il y avait de la vérité dans ta danse", a même déclaré Jean-Marc Généreux.

Les notes :

Jean-Marc : 8/10

Nicolas : 8/10

Fauve : 8/10

Chris : 8/10

Total : 32 (ajoutés aux 27 points de la semaine dernière, cela fait 59 points)

Vincent Cerutti pas tout à fait au point

Pour sa première, Vincent Cerutti avait opté pour une rumba sur J'te mentirais de Patrick Bruel. Si lors des répétitions l'animateur a souvent été repris par Katrina Patchett concernant sa concentration, lors du live, le duo a été épatant. Vincent Cerutti a même séduit sa chérie Hapsatou Sy.

Ce soir, le beau brun danse pour sa fille Abbie. Il choisit alors la chanson Millésime de Pascal Obispo. Avec sa danseuse, il compte proposer un foxtrot. "Abbie est devenue le personnage central de ma vie", confie l'animateur, ému. Sur le plateau de TF1, il se dévoile tout en émotion. Une prestation qui a fait pleurer Hapsatou Sy, la compagne de Vincent Cerutti et maman de leur petite Abbie. Malgré un manque de technique, les jurés notent une belle progression.

Les notes :

Jean-Marc : 5/10

Nicolas : 6/10

Fauve : 5/10

Chris : 4/10

Total : 20 (ajoutés aux 24 points de la semaine dernière, cela fait 44 points)

Joy Esther rend hommage à ses parents

Joy Esther avait tapé fort pour le prime de lancement. En effet, la comédienne et son danseur Anthony Colette se sont lancés dans une rumba ultra sensuelle au son de Starboy de The Weeknd. Le duo s'était donné au maximum, et le moins que l'on puisse dire c'est que le public a semblé sous le charme. Chris Marques, lui, n'était pas du même avis. En effet, le juré a estimé que le duo n'avait pas proposé une bonne rumba.

La comédienne et le danseur feront-ils mieux ce soir ? Quoi qu'il en soit, la jeune femme sera dans l'émotion. En effet, elle choisit de dédier sa danse à ses parents, dont elle est très proche. Le duo choisit de proposer pour ce second prime un chacha, au son de Treasure, de Bruno Mars. "C'est une chanson qui parle de l'amour avec un grand A, c'est une belle déclaration", explique Joy Esther. Anthony Colette et la comédienne ont bluffé le public et même le jury qui s'est levé !

Les notes :

Jean-Marc : 7/10

Nicolas : 5/10

Fauve : 7/10

Chris : 6/10

Total : 25 (ajoutés aux 27 points de la semaine dernière, cela fait 52 points)

Sinclair soutenu par sa fille Nina

L'ex-juré de Nouvelle Star a la chance de danser avec Denitsa Ikonomova, ressortie grande gagnante de DALS déjà trois fois. La semaine dernière, le duo s'est lancé dans une samba mouvementée sur Shape of You d'Ed Sheeran. Sinclair n'était pas très à l'aise, mais fait tout de même le show. Nicolas Archambault avait même confié trouver la prestation quasiment sexuelle. Une première victoire !

Ce soir, Sinclair va tenter de faire mieux. Il choisit ainsi de rendre hommage à sa fille, Nina, âgée de 15 ans. Lors des répétitions, l'adolescente rend même visite au duo. Avec Denitsa Ikonomova, il propose un foxtrot sur Ton héritage de Benjamin Biolay. Une prestation pleine d'amour, tout en douceur. "Tu es chic, élégant. Il y a un truc qui me plaît énormément", lance Fauve Hautot à Sinclair. Toutefois, la jolie rousse demande au candidat un peu plus d'énergie.

Les notes :

Jean-Marc : 6/10

Nicolas : 7/10

Fauve : 6/10

Chris : 6/10

Total : 25 (ajoutés aux 21 points de la semaine dernière, cela fait 46 points)

Arielle Dombasle déclare son amour à son mari

La semaine dernière, Arielle Dombasle et son partenaire Maxime Dereymez se sont lancés dans un paso doble sur le tube Makeba de Jain. Un véritable challenge pour la comédienne. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le défi a été relevé haut la main. "Vous avez une énergie presque juvénile", lui avait même lancé Nicolas Archambault.

Ce soir, à l'occasion de cette soirée personnelle, Arielle Dombasle choisit de rendre hommage à son mari Bernard-Henri Lévy, l'homme de sa vie. Le duo se lance dans un foxtrot au son de Someone like you d'Adele. Une danse réussie puisque Jean-Marc Généreux lâche son premier "Et ça, j'achète !" de la soirée. De son côté, Chris Marques avoue avoir été "bouche bée" face à tant de douceur en début de prestation. En bref, pluie de compliments pour le duo.

Les notes :

Jean-Marc : 7/10

Nicolas : 7/10

Fauve : 7/10

Chris : 5/10

Total : 26 (ajoutés aux 24 points de la semaine dernière, cela fait 50 points)

Hapsatou Sy en larmes face à son père

C'est au son d'Adele qu'Hapsatou Sy et Jordan Mouillerac ont proposé leur tango la semaine passée. Malgré quelques hésitations, le duo a présenté une prestation charmante. Chris Marques l'a même qualifiée de "très élégante". De son côté, Fauve Hautot avait salué l'assurance de la candidate.

Ce soir, et malgré sa blessure, la chérie de Vincent Cerutti va se donner à 100%. Lors des répétitions, Hapsatou Sy se sent très stressée. Mais la belle a la surprise de voir son père débarquer dans la salle pour l'encourager. De quoi la rebooster à bloc. Avec son danseur, elle propose un foxtrot au son de Mon vieux, de Daniel Guichard. Une danse en hommage à son père, "quelqu'un qui ne se plaint jamais", comme elle l'avait confié quelques heures plus tôt à nos confrères du Parisien. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'Hapsatou Sy a été la hauteur des attentes du jury, qui enchaîne les compliments. "Pour moi, vous êtes l'une des meilleures que l'on a dans la compétition", lance Chris Marques. Fauve Hautot note un "potentiel assez dingue".

Les notes :

Jean-Marc : 7/10

Nicolas : 7/10

Fauve : 8/10

Chris : 8/10

Total : 30 (ajoutés aux 26 points de la semaine dernière, cela fait 56 points)

Camille Lacourt encore "trop mécanique"

Dès les premiers entraînements, Camille Lacourt a joué carte sur table : il ne connaît rien à la danse. Alors, pour le prime de lancement, le sportif s'est donné à fond avec sa partenaire afin de conquérir le jury et les téléspectateurs. Le duo a présenté un foxtrot au son de I Don't Wanna Miss A Thing d'Aerosmith. Si l'émotion est au rendez-vous, la prestation n'est pas parfaite et Fauve Hautot et Chris Marques ont donné quelques conseils à Camille Lacourt.

Les a-t-il depuis appliqué ? Ce soir, Hajiba Fahmy et son partenaire de danse proposent une rumba au son de People help the people de Birdy, en lien avec un souvenir marquant de sa vie : son voyage humanitaire en Haïti. Si lors des répétitions Camille Lacourt reste très tendu à cause de la pression, lors du prime il s'abandonne un peu plus, torse nu. Une jolie prestation toutefois jugée "trop mécanique".

Les notes :

Jean-Marc : 5/10

Nicolas : 4/10

Fauve : 5/10

Chris : 4/10

Total : 18 (ajoutés aux 21 points de la semaine dernière, cela fait 39 points)

L'heure de l'élimination a sonné, le public a voté. Et c'est finalement Vincent Cerutti et Katrina Patchett qui sont ce soir éliminés.