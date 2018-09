Hapsatou Sy bientôt virée des "Terriens du dimanche" ? Le producteur répond

Mardi 18 septembre 2018, Stéphane Simon, le coproducteur des Terriens du dimanche sur C8 était invité sur le plateau de Touche pas à mon poste afin de débattre autour de la question "Thierry Ardisson aurait-il dû défendre Hapsatou Sy ?".

Lors d'un échange tendu avec Gilles Verdez, le professionnel du petit écran a évoqué l'avenir de la chroniqueuse dans l'émission après qu'elle a dévoilé les images (pourtant censurées par la chaîne !) de son clash avec Éric Zemmour sur ses réseaux sociaux. Pour rappel, le polémiste avait lancé durant l'enregistrement des Terriens que le prénom Hapsatou était une "insulte à la France" (des propos coupés par C8) et que ses parents avaient eu "tort" de la prénommer ainsi.

D'entrée de jeu, Stéphane Simon a tempéré : "On a beaucoup de compassion pour elle et pour ce qui lui est arrivé, on comprend parfaitement qu'elle s'est sentie insultée. Maintenant, nous on a fait notre travail en responsabilité, en coupant des propos contre la loi. (...) Thierry, comme moi, on a appelé Hapsatou Sy vendredi matin. (...) On a expliqué à Hapsatou qu'on était obligé de couper, que le service juridique s'était penché sur la question et que l'on ne pouvait pas maintenir ces propos dans l'émission. Thierry, ce n'est pas parce qu'il n'a pas passé son temps à rappeler Hapsatou qu'il n'était pas solidaire de ce que j'ai dit à Hapsatou. Par ailleurs, comment voulez-vous joindre quelqu'un qui ne décroche plus son téléphone ? C'est très compliqué. Nous, on l'adore Hapsatou, on n'a jamais eu de problème, ça fait plus d'un an que l'on bosse avec elle. Ça fait plus d'un an qu'elle ne s'est jamais plainte du montage de l'émission."

Puis, alors que certains chroniqueurs de TPMP soupçonnaient la production des Terriens de vouloir "virer" Hapsatou Sy, Stéphane Simon a réagi : "Hapsatou, je n'ai cessé de lui dire 'Tu es la bienvenue dans l'émission' mais si elle ne veut plus venir, c'est un cas de conscience pour elle. On ne veut pas la virer, d'ailleurs je le dis, elle est la bienvenue. Maintenant, je pense que, dans l'intérêt de tout le monde, il faut que les esprits s'apaisent, que l'on prenne un tout petit peu le temps de se reparler, de discuter et de préparer l'émission. Accessoirement, l'émission est après-demain et on n'a pas commencé à bosser avec elle."

Une séquence à retrouver dès à présent dans notre player vidéo !