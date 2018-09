Hapsatou Sy prête à "perdre à son boulot", publie son clash censuré avec Zemmour

Dimanche 16 septembre 2018, les téléspectateurs de C8 ont assisté à un gros clash entre Éric Zemmour et Hapsatou Sy sur le plateau des Terriens du dimanche. D'après l'ancien chroniqueur d'On n'est pas couché (France 2), la compagne de Vincent Cerutti aurait dû avoir un prénom français comme "Corinne" en affirmant que sa mère avait eu tort de l'appeler Hapsatou. Depuis, la jeune femme de 37 ans est indignée. Elle a songé à porter plainte contre Éric Zemmour et à quitter l'émission où elle officie en tant que chroniqueuse.

Et nouveau rebondissement en ce mardi 18 septembre 2018 : Hapsatou Sy a publié les images de son clash avec Éric Zemmour coupées au montage par la production des Terriens du dimanche. "Éprouvée par l'incident qui m'oppose à Éric Zemmour, j'ai décidé de diffuser moi-même quelques images quels que soient les risques. En préambule, il insulte mes parents qui font honte à la France, je fais honte à la France... puis nous filmons cette scène surréaliste", a-t-elle déclaré sur son compte Twitter.

Dans cet extrait publié, cette fois-ci, sur le compte Instagram d'Hapsatou Sy, l'écrivain de 60 ans affirme : "C'est votre prénom qui est une insulte à la France. La France n'est pas une terre vierge, c'est une terre avec une histoire, avec un passé. Et les prénoms incarnent l'histoire de la France." Une séquence non diffusée dont Thierry Ardisson a reconnu l'existence lors d'un entretien avec CNews : "C'était pas possible. Il y a des choses en France que l'on peut dire et que l'on ne peut pas dire. Le service juridique de C8 nous a demandé de couper cette séquence."

Se sentant peu soutenue par Thierry Ardisson, le présentateur des Terriens du dimanche, et par la chaîne C8, Hapsatou Sy les a épinglés sur Twitter : "@T_Ardisson À ce jeu-là, tu vas perdre. Je n'aime pas le mensonge @C8TV Là, c'est une bombe que je vais lâcher ! Je n'ai pas peur." Autant vous dire que cette affaire est loin d'être finie. Consciente de la possibilité qu'elle perde son emploi sur la chaîne, Hapsatou Sy a également statué : "Je prends le risque de perdre mon boulot et comme tout le monde j'ai besoin de bosser, j'ai besoin de payer mes charges mais je le fais, je le fais parce qu'il est hors de question que monsieur Zemmour continue."