Hapsatou Sy "affectée" à cause de Thierry Ardisson après le clash avec Zemmour

Ce 16 septembre, les téléspectateurs de C8 ont pu découvrir un clash entre Éric Zemmour et Hapsatou Sy dans Les Terriens du dimanche, l'émission dominicale de Thierry Ardisson. Selon l'ancien chroniqueur d'On n'est pas couché (France 2), la compagne de Vincent Cerutti aurait dû avoir dès la naissance un prénom français... il lui a même proposé le prénom Corinne. Depuis, elle va de désillusion en désillusion.

Choquée par son altercation avec Éric Zemmour, Hapsatou Sy a rapidement fait savoir sur Twitter qu'elle comptait attaquer en justice l'écrivain et journaliste politique... mais aussi qu'elle réfléchissait à quitter Les Terriens du dimanche après cette scène qu'elle a qualifié de "violente". Contre toute attente, il semblerait que la jeune femme n'ait pas reçu le soutien escompté de la part de son patron puisque ce dernier s'est fendu d'un communiqué laconique. "La séquence à laquelle fait référence Hapsatou Sy a été délibérément coupée au montage selon les instructions du service juridique de C8. Par ailleurs, lors de précédents passages d'Éric Zemmour sur la chaîne, ses propos avaient déjà fait l'objet de condamnations judiciaires. Quant à Hapsatou Sy, si elle souhaite quitter l'émission, il faut qu'elle en informe rapidement Thierry Ardisson ou Stéphane Simon [le producteur de l'émission, NDLR]", pout-on lire dans le communiqué.

Déçue de se voir peu soutenue, Hapsatou Sy a ainsi commenté à son tour : "Je suis très étonnée... Je travaille avec Thierry depuis plus d'un an. Il me connaît et connaît mon numéro... Je suis très affectée par son silence depuis jeudi [date de l'enregistrement, NDLR] et ce communiqué, et j'en prends acte. Mais bon, pas grave. Ce n'est rien face à la violence que je vis."

De son côté, Éric Zemmour est revenu sur le sujet face à Audrey Crespo-Mara, l'épouse de Thierry Ardisson dans l'émission Audrey & Co sur LCI. Il a persisté : "Ce n'est pas un prénom français. (...) J'ai dit la même à chose à Rachida Dati, j'ai dit la même chose à Nicolas Sarkozy. Ça n'a rien de racial, enfin c'est ridicule. (...) Je trouve beaucoup plus violent [que ses propres propos, NDLR] des gens qui donnent à leurs enfants des prénoms qui sont étrangers à l'histoire de France alors qu'ils veulent que leurs enfants vivent en France. Pour vivre en France, il faut s'assimiler à l'histoire de France, à la culture française. Les prénoms font partie de la culture française, de l'histoire de France."