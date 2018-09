Hapsatou Sy "insultée" par Éric Zemmour : Elle songe à porter plainte

Thierry Ardisson recevait Éric Zemmour dans Les Terriens du dimanche le 16 septembre 2018 sur C8. Alors qu'il était invité pour faire la promotion de son nouveau livre Destin français, l'écrivain de 60 ans est revenu sur sa réaction quand il a appris que Rachida Dati avait prénommé sa fille Zohra. "Rachida Dati et censée être française même si elle a la double nationalité avec le Maroc. Et je suis contre la double nationalité. Normalement, chez moi, en tout cas depuis une loi de Bonaparte qui a malheureusement été abolie en 1993 par les socialistes, on doit donner des prénoms dans ce que l'on appelle le calendrier, c'est-à-dire les saints chrétiens", a-t-il lâché. C'est ce moment-là que les choses ont vite dérapé...

Choquée par les propos d'Éric Zemmour, Hapsatou Sy a lancé : "Je m'appelle Hapsatou et je suis française." Ce à quoi le journaliste a répondu : "Eh bien, votre mère a eu tort." Il a surenchéri en affirmant que Corinne aurait été un prénom parfait.

Très blessée, la chroniqueuse des Terriens du dimanche s'est ensuite exprimée sur son compte Twitter. Elle a décrit ce moment comme "le plus douloureux" qu'elle ait vécu face à "un Éric Zemmour hargneux, insultant et agressif" envers elle. "Toujours très affectée d'ailleurs", a annoncé la compagne de Vincent Cerutti avant d'ajouter : "Je vous informe que je réfléchis à déposer plainte contre Mr Zemmour. Sur le plateau, j'ai subi des insultes graves ainsi que mes parents." Elle songe même à quitter l'émission.

"Il ne gagnera pas cette fois. J'ai tous les éléments en ma possession. Il ne s'en sortira pas indemne. Et pour mes parents et mon identité insultés ce soir, j'irai jusqu'au bout, quelles que soient les conséquences. À bon entendeur", a conclu la maman d'Abbie (qui fêtera ses 2 ans le 20 septembre prochain). Pour soutenir sa chérie, Vincent Cerruti a également réagi sur son compte Twitter : "J'ai honte pour Monsieur #Zemmour je suis désolé mais je n'appellerai pas la mère de ma fille Corinne... C'est donc le dimanche 'le dîner de con', je pensais que c'était le mercredi je ne comprends plus rien."

Les Terriens du dimanche a attiré 599 000 spectateurs sur C8 soit 2,9% de part de marché.