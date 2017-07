Rachida Dati et Zohra : "Ils ont envoyé des gens jusque dans les cliniques"

Jeudi 20 juillet 2017, les journalistes Fabrice Lhomme et Gérard Davet publient sur le site du journal Le Monde leur savoureux portait consacré à Rachida Dati, dans le cadre de leur série estivale intitulée Têtes brûlées. La maire du 7e arrondissement de Paris y fait des confidences cash, notamment sur sa fille Zohra...

Pendant longtemps, Rachida Dati a été la victime des rumeurs les plus folles sur ses liaisons supposées avec des hommes célèbres ou puissants, mais la goutte d'eau qui a fait déborder le vase est venue lors de la naissance de sa fille, en 2009. Un bébé que personne n'avait vu venir et qui, une fois né, a suscité toutes les interrogations car on ne connaissait pas le papa... "Je n'avais rien dit parce que c'était ma vie", explique-t-elle. Alors, à l'époque, tout le monde est soupçonné d'être le père de sa fille et chacun y va de son avis. "Ce qui les emmerde, c'est qu'ils ne savent pas avec qui je vis, je couche... Et il n'y a pas un homme politique qui peut prétendre avoir été avec moi", ajoute-t-elle.

Rachida Dati est alors surveillée, à la demande d'ennemis politiques pourtant dans le même camp que le sien, par les services de renseignement afin de découvrir l'identité du père de sa fille ! "Ils ont envoyé des gens jusque dans les cliniques pour connaître le père de ma fille. Sarko, lui, était très content que j'aie un enfant, il s'en foutait de savoir de qui... Pas les autres. A un moment, ils ont pensé que c'était genre l'émir du Qatar, ou le premier ministre espagnol Jose Maria Aznar, et ils se sont dit : 'On va la tenir.' Ils sont convaincus que j'ai eu des aventures avec des hommes dangereux et que j'ai pu être entretenue...", relate-t-elle, presque amusée. Finalement, après une décision de justice, on apprendra que le papa présumé est l'homme d'affaires Dominique Desseigne.

Thomas Montet