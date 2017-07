Rachida Dati : "Même Sarko, on a dit qu'on avait couché ensemble..."

Cet été, les journalistes Fabrice Lhomme et Gérard Davet dressent une série de portraits - dont celui, très fort, de Jérôme Lavrilleux -, intitulée Têtes brûlées, pour le journal Le Monde. Celui du 20 juillet 2017 est consacré à la maire Les Républicains du 7e arrondissement de Paris, Rachida Dati. Avec son franc-parler habituel, elle revient sur plusieurs sujets, parmi lesquels les rumeurs de liaison avec Nicolas Sarkozy...

Devenue une figure politique de premier plan grâce à l'ancien président de la République, qui l'avait fait entrer en 2007 dans son gouvernement, Rachida Dati a longtemps été considérée comme sa chouchoute. Au point de susciter des jalousies et des rumeurs... Accusée d'avoir eu des tas d'amants célèbres ou puissants, l'ex-ministre de la Justice revient sur cette période particulièrement odieuse. "Ce qui me vexe le plus, c'est qu'on dise que j'ai couché avec tout le monde. Même Sarko, on a dit qu'on avait couché ensemble, mais c'est absurde ! Je ne suis pas du tout son type. Il me tapait dans le dos comme un copain de régiment, et moi je l'appelais Jean-Claude Dusse [du nom d'un personnages des Bronzés, NDLR]", dit-elle.

Rachida Dati, que l'on a présentée il y a quelques années comme étant très copine avec Carla Bruni, ajoute : "Je sais tout de Sarkozy. On est partis en vacances ensemble, je l'accompagnais dans tous ses voyages. Il disait : 'On emmène Dati, c'est drôle.' Ce qu'il aimait, c'est que je ne sois pas une racaille, une beurette de banlieue..." Aujourd'hui, les rumeurs se sont calmées mais elle reste toujours discrète sur sa vie privée. Tout juste avait-elle confié, en 2012, avoir un homme dans sa vie, mais on ne sait pas si c'est encore le cas...

Thomas Montet