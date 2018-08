Hapsatou Sy et Vincent Cerutti : Parents en manque de soirées en amoureux

Hapsatou Sy et Vincent Cerutti sont les heureux parents d'une petite Abbie, née le 20 septembre 2016. Depuis, le couple complice et sa fillette forment une famille unie et comblée. Mais la naissance de leur petite merveille signait aussi le début d'une vie rythmée par les couches et les biberons qui n'est pas toujours de tout repos. Pour se ressourcer, rien de tel qu'une bonne soirée en amoureux. Des moments privilégiés et compliqués à organiser pour les deux animateurs télé, comme le révèle la chroniqueuse des Terriens du dimanche ce jeudi 9 août 2018.

Sur Instagram, Hapsatou Sy était d'humeur nostalgique et a souhaité rendre hommage à l'amour de sa vie et père de sa fille. A travers une tendre photo où elle apparaît plus amoureuse que jamais, l'ancienne candidate de Danse avec les stars a également accompagné sa publication d'une légende qui en dit long sur sa difficulté à partager des moments sans bébé avec son compagnon : "My baby love @instacerutti #souvenir de Cannes ! Nous n'avons plus beaucoup de soirées libres hein ? #parentslife"

Pour rappel, Hapsatou Sy et Vincent Cerutti sont ensemble depuis 2015. Lors d'une interview pour le magazine Gala, le présentateur du loto sur TF1 s'était épanché sur leur coup de foudre lors d'une soirée : "Deux mois plus tard, nous vivions ensemble. Hapsatou tranche avec toutes les femmes que j'ai pu aimer (...) Nous nous sommes construits seuls et désormais à deux. Bientôt à trois..."