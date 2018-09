Hapsatou Sy VS. Éric Zemmour : La réaction inattendue de Thierry Ardisson

Dimanche 16 septembre 2018, les téléspectateurs de C8 ont assisté à un clash entre Éric Zemmour et Hapsatou Sy sur le plateau des Terriens du dimanche. Selon l'ancien chroniqueur d'On n'est pas couché (France 2), la compagne de Vincent Cerutti aurait dû avoir un prénom français, tout comme la fille de Rachida Dati, Zohra. Il a d'ailleurs proposé le prénom de Corinne pour la jeune femme de 37 ans. Une déclaration qui a indigné la principale intéressée.

Choquée et "très affectée par la violence de la scène", Hapsatou Sy a songé à quitter Les Terriens du dimanche (où elle est chroniqueuse depuis 2017). Voyant la polémique enfler, Thierry Ardisson a tenu à réagir. "La séquence à laquelle fait référence Hapsatou Sy a été délibérément coupée au montage selon les instructions du service juridique de C8. Par ailleurs, lors de précédents passages d'Éric Zemmour sur la chaîne, ses propos avaient déjà fait l'objet de condamnations judiciaires. Quant à Hapsatou Sy, si elle souhaite quitter l'émission, il faut qu'elle en informe rapidement Thierry Ardisson ou Stéphane Simon [le producteur de l'émission, NDLR]", peut-on lire dans le communiqué.

Si Hapsatou Sy ne s'est pas encore exprimée sur ce communiqué, Éric Zemmour s'est penché sur le sujet au micro d'Audrey Crespo-Mara dans l'émission Audrey & Co sur LCI. L'écrivain de 60 ans est revenu sur ses propos. Il assure lui avoir dit "avec le prénom que vous portez, vous ne faites pas partie de la France" et non de la République comme le rapportent certains médias. Il s'est ensuite défendu : "Ce n'est pas un prénom français. (...) J'ai dit la même à chose à Rachida Dati, j'ai dit la même chose à Nicolas Sarkozy. Ça n'a rien de racial, enfin c'est ridicule. (...) Je trouve beaucoup plus violent [que ses propres propos, NDLR] des gens qui donnent à leurs enfants des prénoms qui sont étrangers à l'histoire de France alors qu'ils veulent que leurs enfants vivent en France. Pour vivre en France, il faut s'assimiler à l'histoire de France, à la culture française. Les prénoms font partie de la culture française, de l'histoire de France."