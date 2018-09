Thierry Ardisson recadre sèchement Hapsatou Sy et son "buzz complètement nul"

Après qu'Hapsatou Sy a fait savoir qu'elle était "très affectée" par le manque de soutien de Thierry Ardisson après son clash avec Éric Zemmour dans Les Terriens du dimanche (une séquence diffusée tronquée ce 16 septembre sur C8), voilà que l'homme en noir de 69 ans a décidé de prendre la parole sur CNews.

Contacté par téléphone par l'émission médias de la chaîne, Thierry Ardisson a tout d'abord reconnu qu'une séquence problématique avait été coupée au montage : "C'était pas possible. Il y a des choses en France que l'on peut dire et que l'on ne peut pas dire. Le service juridique de C8 nous a demandé de couper cette séquence." Et d'enchaîner au sujet de la colère d'Hapsatou Sy, outrée d'avoir été insultée sur son prénom et sur son identité par Éric Zemmour et triste de ne pas avoir été soutenue par son patron depuis la diffusion de la séquence : "Je comprends son émotion, je comprends très bien ce qu'elle a vécu et je suis très désolé de cette histoire. Après, Hapsatou, elle a été appelée à peu près 50 fois ce week-end par le patron de C8, elle a été appelée par mon coproducteur et elle n'a pas décroché son téléphone. Le fait que je ne l'appelle pas n'a rien à voir dans l'affaire, c'est pas entre elle et moi, cette histoire."

Après avoir donné sa version des faits, Thierry Ardisson a chargé : "Tout le monde l'a appelée, elle répond pas. Au contraire, elle s'étale sur Twitter pour faire un bad buzz qui est complètement nul et je suis effectivement pas très heureux parce qu'en plus elle a un devoir de réserve, elle a un contrat qui précise que tout ce qui se passe doit être confidentiel. Elle a signé ce contrat et elle se répand sur Twitter, je ne sais pas pourquoi." Et de poursuivre, désireux de montrer la bienveillance de la production des Terriens à l'égard d'Hapsatou : "Elle a pas mal de problèmes d'argent, on lui a avancé six émissions. On est tellement méchants que quand quelqu'un nous dit 'Je n'arrive pas à payer mes impôts', on lui avance six émissions. Je connais pas beaucoup de productions qui font ça à Paris."

Pour finir, concernant le retour (ou non) d'Hapsatou Sy dans son émission, l'animateur culte a statué : "Ça dépend, si elle revient dans un bon esprit, je souhaite qu'elle revienne. Si elle revient pour nous faire des scènes comme ça tous les jeudis soir, je ne souhaite pas qu'elle revienne."

Pour rappel, choquée par son altercation avec Éric Zemmour, Hapsatou Sy avait rapidement fait savoir sur Twitter qu'elle comptait attaquer en justice l'écrivain et journaliste politique... mais aussi qu'elle réfléchissait à quitter Les Terriens du dimanche après cette scène qu'elle a qualifiée de "violente". Quelques heures après la réaction de Thierry Ardisson sur CNews, Hapsatou Sy a pris la décision de diffuser elle-même sur Instagram l'intégralité de la scène qu'elle dénonce... Voilà qui devrait compliquer son retour sur C8.