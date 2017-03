Harry Potter : Qu'est devenue l'excentrique Luna Lovegood, Evanna Lynch ?

Chaque réunion entre anciens d'Harry Potter est un bonheur pour les fans de la franchise. Lundi 26 mars, les studios Warner Bros Studio Tour London – The Making of Harry Potter recevaient une poignée d'acteurs de la saga pour inaugurer une nouvelle partie de son parc en immersion dans l'univers du célèbre sorcier : la fameuse Forêt interdite.

Les jumeaux James et Oliver Phelps (Fred et George Weasley) ainsi que Warwick Davis, interprète du professeur Flitwick, ont répondu présent. Mais c'est indéniablement la jolie Evanna Lynch – qui campe l'allumée Luna Lovegood – qui a aimanté les regards. L'actrice, vêtue d'une robe noire à pois blancs, était déjà présente lors de la preview des nouveaux décors qui s'est déroulée le 8 mars et à laquelle les jumeaux Phelps et Jason Isaacs (Lucius Malefoy) ont participé.

La pétillante Irlandaise aujourd'hui âgée de 25 ans est devenue une incontournable dans la Harry Potter family. Elle ne manque aucun rendez-vous et elle a vite été adoptée par les fans. La jeune femme, que l'on a vue en couple avec Robbie Jarvis, le comédien qui incarnait James Potter (le père d'Harry) dans sa version jeune, a adoré son expérience dans la saga. Celle qui était apparue pour la première fois à l'écran dans le cinquième volet, L'Ordre du Phoenix, doit beaucoup à Harry Potter et à sa créatrice, J.K. Rowling.

En effet, Evanna se battait contre l'anorexie lorsqu'elle est tombée amoureuse de l'excentrique étudiante de Serdaigle, Luna Lovegood, dans les livres. Désireuse d'avoir à tout prix le rôle, l'adolescente a convaincu l'auteur britannique qui l'a poussée à lutter contre ses démons. "Elle m'a dit que l'anorexie était destructrice, pas créative et que la chose courageuse à faire était d'essayer de ne pas succomber à cette maladie. J'ai également fait part à JKR du fait que j'aurais adoré être dans les films et elle m'a encouragée avant de me dire qu'il faudrait que je sois parfaite pour réaliser ce rêve. Je pense que c'est grâce à cela que j'ai finalement guéri", avait expliqué Evanna Lynch au Sun.

La suite de l'histoire, on la connaît : la jeune comédienne poursuit une carrière discrète avec notamment le joli My Name Is Emily (2015).