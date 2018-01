Harry Potter : Un film sur Voldemort fait bondir la Toile (et les fans)

Nul doute que la Warner Bros et J.K. Rowling ont dû regarder d'un oeil attentif le fan-film consacré à Voldemort et qui vient de sortir sur la Toile. Sous-traitée au cinéma alors qu'elle est relativement bien développée dans les livres, la jeunesse du puissant mage noir qui veut la peau d'Harry Potter a fait l'objet d'un film réalisé par des fans italiens. Ces derniers ont visiblement mis les moyens (15 000 euros grâce à une campagne de financement participatif) en servant un moyen métrage spectaculaire rivalisant esthétiquement avec les derniers films de la saga.

Intitulé Voldemort : Les Origines de l'héritier, il s'intéresse à la jeunesse de Tom Jedusor (le futur Voldemort), de ses études à Poudlard à sa montée en puissance à la recherche des futurs horcruxes dans lequel il placera un bout de sa vie dans le but de devenir immortel. Le récit se base sur celui de Grisha MacLaggen, une magicienne présentée ici comme une héritière de Godric Gryffondor, un des quatre fondateurs de Poudlard. Cette jolie blonde est arrêtée en URSS alors qu'elle tentait de trouver le journal intime de Jedusor, celui que l'on retrouvera au coeur de l'intrigue de La Chambre des Secrets.

À un magicien russe, elle raconte comment son ex-camarade de classe, héritier de Serpentard, a mis la main sur différents objets de valeur et détruit un à un les prétendus héritiers des quatre fondateurs de Poudlard. 52 minutes qui ont déjà été visionnées par plus de 4,4 millions de spectateurs, alors qu'il a été mis en ligne le 13 janvier, et relayées dans les médias du monde entier.

Sur Twitter notamment, les fans ont été de leurs avis sur cette réalisation audacieuse. "Malgré mon problème avec les dérivés d'HP, j'ai été surprise. Le début paraît très bancal, mais à partir de 23 min jusqu'à la fin, j'ai vraiment apprécié. La fin est stylée. Pour ma part, c'est validé", écrit ainsi une internaute. "Faut une suite", soulève un autre fan, enthousiaste. Nul doute que son voeu sera un jour réalisé, à l'heure où Les Animaux Fantastiques 2 donneront la parole à Gellert Grindelwald, autre célèbre adepte de la magie noire incarné ici par Johnny Depp.