Les Animaux Fantastiques 2 : Les premières images du jeune Dumbledore révélées !

L'excitation est à son comble chez les fans de l'univers magique d'Harry Potter. Un an et demi après Les Animaux fantastiques, premier volet des spin-off de la saga de J.K. Rowling, la Warner a levé le voile sur le premier teaser de sa suite intitulée Les Animaux fantastiques : Les Crimes de Grindelwald.

Il s'agit d'une image qui s'animera d'un coup de baguette magique, sur laquelle on retrouve les principaux protagonistes de cette suite. De part et d'autre de l'image se trouvent Gellert Grindelwald, incarné par Johnny Depp (que l'on avait furtivement aperçu à la fin du premier opus), et un certain Albus Dumbledore, que les fans d'Harry Potter connaissent bien. C'est Jude Law qui a été choisi pour incarner le personnage, il arbore la courte barbe du futur directeur de Poudlard (l'intrigue se déroule en 1927 et il ne l'est pas encore). Mais les deux hommes, amis (voire plus) par le passé, se déchirent aujourd'hui...