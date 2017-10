Harry Potter : Un acteur français au casting des "Animaux Fantastiques 2" !

Dans un peu plus d'un an sortira sur les écrans Les Animaux fantastiques 2, suite du spin-off d'Harry Potter suivant le personnage de Newt Scamander (Norbert Dragonneau en version française). Le compte à rebours a d'ailleurs commencé après la publication de la première image officielle de ce nouvel opus de la franchise Harry Potter, à savoir une photo du visage de Scamander (Eddie Redmayne à l'écran).

Le synopsis précise également que l'intrigue se déroulera après l'évasion de Grindewald (Johnny Depp). Le seul pouvoir arrêter ce mâge noir n'est autre qu'Albus Dumbledore (Jude Law), qui fut jadis son ami et plus encore. Pour l'aider dans sa tâche, le futur directeur Poudlard fait appel à un de ses anciens étudiants, Scamander.

Alors que le tournage vient de commencer en Angleterre – et devrait notamment passer par la France – la Warner a signé de nouveaux acteurs pour intégrer le déjà très beau casting. Fiona Glascott (Brooklyn) et Jessica Williams (The Incredible Jessica Jones) ont rejoint la distribution, tout comme un acteur français. En effet, pour incarner Nicolas Flamel (le fameux physicien français qui a inventé la pierre philosophale vue dans L'Ecole des Sorciers), le choix de David Yates s'est porté sur le comédien et metteur en scène Brontis Jodorowsky. L'homme, franco-chilien pour être précis, est loin d'être inconnu. Fils du grand artiste Alejandro Jodorowsky (La montagne sacrée) et papa de la belle Alma Jodorowsky (mannequin et égérie Dior notamment vue dans La vie d'Adèle), Brontis a joué dans plusieurs films – dont El Topo de son père en 1970 – et mis en scène de nombreuses pièces de théâtre.

Il est rejoint Zoë Kravitz qui incarnera Leta Lestrange et Fleur de Wit, une jeune actrice britannique qui incarnera une magicienne du ministère parisien.

Les Animaux fantastiques 2, en salles le 14 novembre 2018.