Les Animaux fantastiques 2 : On sait qui va jouer Albus Dumbledore jeune !

Alors que le tournage de la suite des Animaux fantastiques devrait débuter cet été – avec notamment la promesse d'un passage par Paris –, les fans d'Harry Potter étaient dans l'expectative s'agissant de l'identité de celui qui incarnerait Albus Dumbledore. Car oui, le célèbre directeur de Poudlard va revenir sur grand écran, mais dans une version jeune.

Selon Variety, c'est Jude Law qui a été choisi pour incarner le fameux sorcier. Ni la Warner ni J.K. Rowling n'ont commenté la nouvelle, mais elle fait déjà grand bruit sur les réseaux et chez les fans de la franchise Harry Potter. Si l'information venait à se confirmer, Jude Law s'inscrirait dans la ligne directrice consistant à choisir des acteurs britanniques pour incarner les personnages de la saga originelle – excepté les sorciers américains qui font leurs débuts dans Les Animaux fantastiques. Jude Law campera ainsi un personnage d'abord incarné par le regretté Richard Harris (dans les deux premiers volets d'Harry Potter) puis par Michael Gambon.

L'acteur de The Young Pope rejoindrait ainsi Eddie Redmayne, l'interprète de Norbert Dragonneau (Newt Scamander en VO) dont on suit les aventures. Mais surtout, il croisera sur son chemin Gellert Grindelwald, un sorcier passé du côté obscur et avec lequel Dumbledore entretenait une relation pour le moins ambiguë, tantôt amicale, tantôt amoureuse, tantôt fraternelle. À l'écran, Grindelwald est incarné par Johnny Depp, qui apparaît dans les toutes dernières secondes des Animaux fantastiques.