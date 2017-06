Harry Potter : Cette figurante de "L'École des sorciers" n'est pas une inconnue...

Seize ans après la sortie du premier opus de la saga Harry Potter, tous les secrets de tournage sont loin d'avoir été percés. À l'image de la photo ci-dessus, postée par une actrice aujourd'hui âgée de 28 ans. À l'occasion des 20 ans de L'École des sorciers – le livre est sorti en 1997, le film en 2001 –, la jeune femme a posté ses deux captures montrant une joyeuse et pétillante fillette blonde.

"Joyeux 20e anniversaire Harry Potter ! Je me souviens de cette époque, quand j'avais 11 ans et que j'étais une Gryffondor. Oh et apparemment, j'aimais bien flirter avec les jumeaux Weasley ?", écrit-elle. Oui, cette fillette au sourire radieux était alors figurante dans le premier volet d'Harry Potter, elle est ensuite devenue une danseuse, une chanteuse puis une actrice. Américaine d'origine, elle est connue pour avoir remporté, à deux reprises, la compétition Dancing with the Stars, en 2006 et 2007, avant de se tourner vers la musique et le cinéma.

Elle a ainsi tourné en 2010 dans Burlesque, aux côtés de Christina Aguilera, Cher et Kristen Bell, avant de décrocher son premier grand rôle dans le remake du film Footloose, puis de jouer dans l'adaptation cinématographique de la comédie musicale de Broadway, Rock Forever, aux côtés de Tom Cruise. Cette femme qui a donc débuté devant la caméra d'Harry Potter n'est autre que... Julianne Hough.