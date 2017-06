J.K. Rowling fête les 20 ans d'Harry Potter... et fait une révélation choc !

Ce lundi 26 juin, J.K. Rowling fête les 20 ans de la sortie du premier opus de la saga Harry Potter, L'École des sorciers. En marge de cet événement, l'écrivaine britannique a fait une révélation qui a choqué la planète HP. Dans l'univers inventé de toutes pièces par Rowling, il n'y aurait pas un Harry Potter, mais deux...

Comment est-ce possible ? Dans un article intitulé The Potter Family et publié sur son site Pottermore, J.K. Rowling donne quelques détails sur les ancêtres de l'Élu. Et c'est là qu'on apprend l'existence d'un autre Harry Potter dont notre héros à la cicatrice en forme d'éclair a visiblement hérité. En effet, l'arrière-grand-père d'Harry, Henry Potter, était surnommé par ses amis Harry. Il était le père de Fleamont Potter, lui-même père de James Potter, le père du jeune Harry.

Rowling explique dans son article qu'Henry "Harry" Potter a été un sorcier très influent, notamment pendant et après la Première Guerre mondiale. Il a siégé au Magenmagot (le tribunal magique) de 1913 à 1921 où il "a fait sensation lorsqu'il a publiquement condamné le ministre de la magie d'alors, Archer Evermonde, qui avait interdit aux sorciers d'aider financièrement les Moldus pendant la Première Guerre mondiale". "Son franc-parler pour défendre la cause des Moldus a d'ailleurs été un facteur aggravant dans la décision d'exclure la famille des Vingt-huit Sacrés", écrit J.K. Rowling en faisant référence aux vingt-huit familles nommées dans le Registre des Sang-Pur – dans lequel on retrouve notamment les Malefoy, Weasley, Croupton ou encore Londubat.

Homme de défiance, courageux et pourfendeur de l'égalité, Henry a largement influencé Harry sans que ce dernier ne le sache. En effet, il n'a jamais connu cette figure familiale, ni même son grand-père Fleamont, un riche businessman qui a toutefois eu le temps de voir son fils unique James épouser une belle sorcière née moldue, Lily Evans.

L'histoire des Potter regorge donc de mystères et de secrets, vingt ans après le premier volet d'une grande saga littéraire (puis cinématographique à partir de 2001). Peut-être qu'un jour, Rowling l'exploitera au cinéma, à l'instar des Animaux fantastiques...