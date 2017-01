Harry Potter : Une nouvelle trilogie au cinéma ? J.K. Rowling répond !

Verra-t-on un jour Harry Potter et l'Enfant maudit sur grand écran ? Huitième volet de la saga Harry Potter, dévoilé au théâtre avant que son script ne soit publié, ce nouveau chapitre de la franchise pourrait bien être adapté au cinéma.

C'est en tout cas ce que Jim Hill, un historien et journaliste spécialisé dans les parcs d'attractions, croit savoir. "Ils [Warner et NBC Universal] ont non seulement les films Harry Potter, mais également la saga consacrée aux Animaux Fantastiques et manifestement, si l'on s'attarde sur les termes du contrat, ils ont aussi la trilogie de films adaptée de la pièce Harry Potter et l'Enfant Maudit", a-t-il déclaré lors d'un podcast consacré au développement d'Universal Orlando Resort's.

L'intéressé va même plus loin en assurant que la Warner voudrait suivre l'exemple Disney avec Star Wars. Il dit ainsi avoir "entendu dire que Warner avait discuté de tout cela avec Emma Watson, Rupert Grint et Daniel Radcliffe bien sûr car ils veulent en faire un 'Harry Potter : le Réveil de la force'". "Ils veulent que cette trilogie se fasse avec les acteurs que l'on connaît et que l'on a aimés, que l'on a vus grandir. Et puis bien sûr, il y aura une pelotée de petits nouveaux, des comédiens plus jeunes pour jouer leurs enfants, avec l'espoir qu'ils deviendront, en accord avec J.K. Rowling, les adolescents maudits", a-t-il poursuivi. En revanche, il faudra être patient car la trilogie ne sera lancée en production qu'en 2026...

La rumeur prenant de l'ampleur, la maman d'Harry Potter, J.K. Rowling, est sortie de son silence. "Je sais que beaucoup de personnes cherchent un moyen de se rassurer aujourd'hui, mais la rumeur concernant une trilogie sur L'Enfant Maudit n'est pas vraie", a écrit l'écrivain britannique sur Twitter.