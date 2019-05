Harry Styles et Kaia Gerber, plus si affinités ? Leur journée plage à deux

Comme le rappelle le Daily Mail, l'interprète de Sign of the Times fréquente Cindy Crawford, son mari Rande Gerber et leurs enfants, Kaia et Presley (19 ans), depuis maintenant quatre ans. Il a d'ailleurs déjà passé du temps dans leur maison familiale en Ontario, au Canada. En septembre 2018, Harry Styles a profité du concert de The Eagles à Inglewood, en Californie, avec le clan Gerber-Crawford.

Après avoir connu de brèves idylles avec Taylor Swift et Kendall Jenner, Harry Styles partagerait-il plus que de l'amitié avec l'égérie Saint Laurent ? La dernière petite amie du chanteur aurait déjà été un mannequin puisqu'il aurait vécu une romance d'un an avec la Française Camille Rowe. De son côté, Kaia Gerber a été aperçue en compagnie du jeune mannequin Wellington Grant lors de la Fashion Week de Milan en février dernier, lançant ainsi de nouvelles rumeurs de relation amoureuse.