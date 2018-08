Hayden Panettiere : Dansante pieds nus et proche d'un charmant inconnu...

Elle fait plaisir à voir. Très discrète depuis quelque temps, Hayden Panettiere est réapparue devant les caméras des paparazzi lors d'une soirée à Los Angeles, mardi 2 août 2018. Repérée à la sortie du restaurant Craig's, l'actrice de 28 ans était accompagné d'un charmant inconnu qui lui tenait la main.

Vêtue d'une robe fleurie et colorée, les cheveux relevés en un chignon, la star de la série Nashville avait mis ses chaussures au placard et se déplaçait pieds nus. Le sourire jusqu'aux oreilles, la jolie blonde s'est offert un rapide pas de danse avec son ami avant d'enfiler des chaussettes et de repartir à bord d'un véhicule. Sacré programme !

Officiellement en couple depuis plusieurs années avec le boxeur ukrainien Wladimir Klitschko, père de sa petite Kaya (3 ans et demi), Hayden Panettiere n'a plus été vue à ses côtés depuis un long moment. Du moins en apparence. En retrait des médias pour préserver l'intimité de leur fillette, les jeunes parents sont en réalité toujours aussi soudé, même s'il est impossible de déterminer avec exactitude s'ils forment toujours un couple. La preuve avec un cliché posté en début de semaine par une amie de Wladimir Klitschko. Le sportif de 42 ans y apparaît avec sa chérie lors de leurs récentes vacances en Grèce. On comprend mieux pourquoi Hayden était si bronzée et en forme à Hollywood...