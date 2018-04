Hélène Darroze : Sa fille Quiterie fête ses 9 ans en grande pompe !

En légende d'une photo adorable d'elle embrassant Quiterie encore bébé, Hélène Darroze s'est livrée à coeur ouvert. "My little sushine... Il y a 9 ans tu venais au monde... et en même temps tu bouleversais le mien... Désormais, nous étions 3, une vraie famille ! 9 ans de bonheur avec toi ma Quiterie chérie... 9 ans de rire et de joie, 9 ans de câlins et de mots doux... Toi ma petite beauté si drôle, si espiègle, si gaie, si luminause... Je ne me lasserai jamais de t'entendre dire 'je t'aime maman'... Et je ne te dirai jamais assez combien je t'aime... 100 000 fois plus fort que 'to the moon and back'", a-t-elle écrit. Un joli texte d'une maman comblée à sa fille adorée.

Le moins que l'on puisse dire, c'est que la petite Quiterie a été gâtée pour son anniversaire. En plus des tendres mots d'Hélène Darroze, la fillette a célébré ses 9 ans en grande pompe... au restaurant du Meurice, hôtel luxueux situé en plein coeur de Paris, avec Cédric Grolet, chef pâtissier de l'établissement. Ce dernier a eu l'honneur de prendre la pose avec Quiterie. "Quand Cédric Grolet HIMSELF t'apporte ton gâteau d'anniversaire ! #sicestpaslebonheurçayressemble #happybirthday #maquiterie #quiterieisthestar", a écrit l'heureuse maman.