Hélène Darroze maman comblée : Sa fille Charlotte, son "enchantement"

En dehors des fourneaux, Hélène Darroze est une maman comblée. En effet, l'acolyte de Philippe Etchebest et Michel Sarran dans Top Chef (M6) a adopté deux petite filles d'origine vietnamienne, Charlotte (11 ans) et Quitterie (8 ans). Hier, mardi 3 avril 2018, la cheffe célébrait d'ailleurs l'anniversaire de son aînée.

Sur Instagram, Hélène Darroze a partagé ce tendre moment avec ses followers en publiant une photo d'elle accompagnée de Charlotte encore bébé. Un cliché adorable accompagné d'une tendre déclaration d'une mère à sa fille : "Il y a 11 ans, ma Charlotte d'amour, tu naissais à la vie. Et par la même, tu changeais la mienne pour en faire un bonheur nouveau, sans commune mesure, sans limite ! Ma Chacha, tu es un enchantement... Petite fille, de plus en plus grande d'ailleurs... Si bienveillante, si généreuse, si sensible, si réfléchie... Une âme profonde tournée vers les autres... Tu m'apportes tant, tu apportes tant à ceux qui t'entourent... Joyeux anniversaire ma Chacha d'amour... J'ai cherché dans toutes les langues, j'ai cherché dans les signes et les symboles... Il n'y a rien d'assez fort pour te dire combien je t'aime #situnespaslebonheurtuyressemblesfortement."