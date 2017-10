Hélène Rollès : Son apparition surprise dans "Chasseurs d'appart" !

Les téléspectateurs de Chasseurs d'appart (M6) ont été très surpris vendredi 13 octobre.

Alors que l'heure était plus que jamais à la compétition entre les agents immobiliers Victoire et Damien, c'est la comédienne et chanteuse Hélène Rollès (rendue célèbre par la série culte Hélène et les garçons dans les années 1990) que le duo a vu débarquer au côté de Wilfried, un père de famille désireux d'acquérir une maison avec jardin au nord de Paris.

Très bonne amie du couple, Hélène – venue en remplacement d'Isabelle retenue par son travail – a pris sa mission très à coeur et n'a pas hésité à conseiller son ami lors de leurs visites. Mieux, la star de 50 ans a même sorti sa boussole pour vérifier l'ensoleillement des biens proposés ! Une amie en or.

Rappelons qu'Hélène Rollès n'est pas la première personnalité à participer à l'émission Chasseurs d'appart puisque la comédienne Charlotte Valandrey (que l'on retrouve actuellement dans Demain nous appartient sur TF1) ou encore Sophie Vouzelaud, dauphine de Miss France 2007, avaient déjà été aperçues.

Une participation à (re)découvrir dès à présent dans notre player vidéo !