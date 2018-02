Hillary (Les Princes 5) : "J'ai trouvé qu'on a été privilégiés avec Sébastien"

Ce jeudi 1er février 2018 était un grand jour pour Hillary et Sébastien, dans Les Princes de l'amour 5. Les deux candidats de W9 ont quitté la villa en couple, au terme d'une jolie cérémonie de départ. Un événement sur lequel ils se sont confiés à Purepeople.

"C'était une belle cérémonie. Ça ressemblait à une cérémonie de mariage, mais nous ne nous sommes pas mariés (...). J'ai trouvé qu'on avait été vraiment privilégiés. Notre départ était vraiment beau", nous a expliqué Hillary. Et Sébastien de préciser qu'il avait été à l'origine de leur départ : "Je pense qu'elle a bien fait de m'écouter parce qu'aujourd'hui elle est heureuse."

Fous amoureux, la jolie blonde et le frère de Bryan (Secret Story 11) envisagent déjà d'emménager ensemble. En attendant, ils profitent à 100% de tous les moments passés ensemble car, on le rappelle, elle vit dans le Nord de la France et lui à Los Angeles.

Et, en plus de devoir braver la distance, Hillary et Sébastien ont dû se cacher en attendant l'officialisation de leur couple dans Les Princes. Une situation difficile à vivre comme l'a confié le jeune homme : "Ça a pesé sur notre couple."

Ils peuvent heureusement vivre leur amour au grand jour désormais.

