Hugo Lloris : Retour triomphal à Nice avec sa femme et leurs adorables filles

"Ça fait vraiment très, très chaud au coeur", a lâché le champion du monde, fêté au balcon de la mairie. "Je n'ai pas de mots pour vous remercier, c'est tellement fort ce qui se passe", a-t-il affirmé selon l'AFP. Le sportif de 31 ans a reçu des mains du maire Christian Estrosi le trophée de la ville de Nice, un aigle, posé pour la circonstance sur deux étoiles, comme les deux Mondiaux remportés par la France.

Place à la tournée des bistrots

"J'ai encore du mal à réaliser, a dit le champion lors du point presse. J'ai retrouvé ma ville natale à laquelle je tiens beaucoup." Accueilli par la Marseillaise, mais aussi I will survive de Gloria Gaynor et We are the champions de Queen, le gardien a orchestré un gigantesque "claping islandais" avec la foule, où se mêlaient des panneaux "Merci Hugo", "Hugo on t'aime".