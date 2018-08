Ilona Smet : Moment tendre avec son chéri chez son père David Hallyday

Ilona Smet poursuit ses vacances d'été avec beaucoup de décontraction, de style... et d'amour ! Mardi 14 août 2018, le mannequin de 23 ans s'est emparé de son compte Instagram pour publier dans ses stories Instagram une nouvelle (et rare) photo prise au côté de son beau chéri, Kamran Ahmed.

Arrivée au Portugal il y a quelques heures pour retrouver son papa David Hallyday (en pause dans sa tournée, le chanteur partage son quotidien entre Faro, Londres et la France), Ilona Smet a donc embarqué dans ses valises celui qui partage sa vie depuis six ans. Sur le cliché en question, le couple est vu en train de se prélasser dans le jardin de la propriété du fils de Johnny Hallyday et Sylvie Vartan.

Le même jour, la famille célébrait les 52 ans de David Hallyday, lequel était également entouré de son fils Cameron (13 ans) et de son épouse Alexandra Pastor. Après avoir passé quelques jours de vacances avec sa mère Estelle Lefébure dans le sud de la France, Emma Smet (20 ans) a aussi retrouvé son père, sa soeur et son frère au Portugal. Une sublime réunion de famille qui permettra à l'interprète de Tu ne m'as pas laissé le temps de recharger ses batteries avant de reprendre les routes. David Hallyday reprendra le fil de ses concerts le 23 août dans le cadre du Festival Mont Festi Cotton à Bagnols-sur-Cèze (Gard).