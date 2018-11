Incendies en Californie : Laeticia Hallyday apporte son aide avec ses filles

Malibu est d'ordinaire le paradis de stars mais plus depuis que la région de Los Angeles est le théâtre d'incendies meurtriers. Plus de trente personnes ont perdu la vie à ce jour, les hectares de terres brûlées se comptent par milliers. Tandis que la maison de Miley Cyrus a été ravagée par les flammes, que celles du clan Kardashian-Jenner sont menacées, celle de Laeticia Hallyday située à Pacific Palisades n'est pas encore inquiétée mais sous surveillance puisque les flammes se rapprochent dangereusement.

Plutôt que de rester prostrée chez elle avec ses deux filles Jade (14 ans) et Joy (10 ans), celle qui est récemment revenue de Saint-Barthélemy après un nouveau séjour de recueillement a choisi de se montrer utile. Dimanche 11 novembre 2018, la veuve de Johnny Hallyday s'est rendue au ranch de Castle Rock à Simi Valley pour aider les animaux sauvés des flammes. Parmi eux, des chevaux en convalescence, dont les yeux ont été sévèrement touchés par les fumées. Attristée par les dégâts humains et matériels provoqués par ces terribles incendies, Laeticia Hallyday s'est mobilisée en apportant à manger aux animaux.

Elle n'était pas seule pour cette visite participative mais accompagnée de Jade et Joy, de leur nounou Sylviane, de son amie Christina et de Jean-Claude Sindres qui habitent tout comme elle Los Angeles. Laeticia Hallyday a documenté cet après-midi passé auprès des chevaux sur Instagram, publiant plusieurs photos et invitant les habitants de Californie à accueillir et à nourrir tous les animaux en errance.