Laeticia Hallyday, très émue sur la tombe de Johnny, chante au milieu des fans

Profitant des vacances de ses filles, scolarisées l'année à Los Angeles, Laeticia Hallyday se ressource donc sur l'île de Saint-Barthélémy, où avec Johnny ils possédaient conjointement une villa louée de temps en temps, lors de leurs absences. La veuve du rockeur s'est de nouveau rendue sur sa tombe.

C'est à l'occasion de la Toussaint, jeudi 1er novembre 2018, que Laeticia Hallyday a souhaité se recueillir une nouvelle fois sur la tombe de Johnny, enterré en décembre 2017 au petit cimetière de Lorient. Comme le rapporte BFMTV, "Laeticia Hallyday, qui est apparue très émue, a participé à la bénédiction et prié avec une vingtaine de fans et les fidèles". Les fans du chanteur n'ont pas manqué d'entonner quelques titres de l'artiste, un chanteur reprenant notamment à la guitare le tube Toute la musique que j'aime puis une chanson originale de sa composition.

Le soir venu, une nouvelle cérémonie - qui devait être plus intime mais a finalement attiré beaucoup de monde - avec ses filles et ses proches était organisée. Autour de la tombe, illuminée de bougies, on a pu entendre Mon pays c'est l'amour, un titre repris par Laeticia Hallyday et ses filles. La veuve du Taulier, qui a confié qu'elle "recharge ses batteries" et "puise l'énergie pour continuer d'avancer sans Johnny" en se rendant sur sa tombe à Saint-Barthélémy, a suscité une grande admiration de la part du père Joseph Cousin, curé remplaçant de l'île. "Je la trouve très sereine, très forte. On sent une grande intériorité et cette joie de partager ces quelques moments ici à Saint-Barthélémy auprès de celui qu'elle a aimé et qu'elle aime beaucoup", a-t-il confié. La maman de Jade (14 ans) et Joy (10 ans), se rendra chaque soir sur la tombe du rockeur avant de regagner Los Angeles dans quelques jours.

Alors qu'elle a défendu bec et ongles le disque Mon pays c'est l'amour, qui fait un triomphe, Laeticia Hallyday n'a rien caché de son émotion concernant l'accueil réservé à cet album par les fans. "C'est à la fois très beau mais très lourd à porter sans lui, c'est un album sans tournée, ça n'était jamais arrivé", a-t-elle déclaré.