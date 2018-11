Jade Hallyday : La fille de Johnny fête Halloween entre copains à Saint-Barth'

Mercredi 31 octobre 2018, citrouilles, fantômes et toiles d'araignées étaient de sortie ! Petits et grands ont fêté avec plus ou moins d'entrain Halloween et, parmi eux, Jade Hallyday. La fille du regretté Johnny, désormais âgée de 14 ans, a partagé une photo sur Instagram.

Comme de nombreux jeunes de son âge, l'adolescente aime illustrer son quotidien sur les réseaux sociaux et, pour Halloween, elle n'a donc pas manqué de publier un cliché. Actuellement au repos sur l'île de Saint-Barthélémy, où les Hallyday possèdent de longue date une sublime villa louée une partie de l'année - Laeticia Hallyday et ses filles résident principalement à Los Angeles, les deux soeurs y étant scolarisées - Jade est allée à la chasse aux bonbons avec des amis. La demoiselle a pris la pose, le visage caché par une citrouille effrayante et a commenté en légende : "Trick or treat #halloween #photography #saintbarth #pumkin #allyouneedislove #spooky." Son All you need is love (soit Tout ce dont on a besoin c'est d'amour), est très touchant car on peut deviner que la présence de ses amis à ses côtés lui fait, un peu, oublier qu'elle n'a plus son papa pour l'accompagner dans de telles occasions.

Johnny Hallyday et Laeticia étaient particulièrement fans d'Halloween, dévoilant au fil des années des costumes délirants pour se rendre à des soirées VIP à Los Angeles.