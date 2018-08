Incroyable Talent UK : Une finaliste poignardée à mort

Comme le relate la presse anglaise, Simonne Kerr, participante et finaliste avec sa chorale B Positive for the NHS Blood and Transplant de l'émission Britain's Got Talent (Incroyable Talent chez nous) a été poignardée à mort à son domicile de Battersea dans le sud-ouest de Londres. Sa mort représente le 90e meurtre de l'année dans la capitale.

En juin 2018, Simonne Kerr, infirmière au Guy's and St Thomas' Hospital, défendait sa chorale sur le plateau de l'émission Britain's Got Talent en reprenant la chanson Rise Up. Une participation qui avait pour but de mettre la lumière sur les personnes ayant des problèmes de sang, elle-même ayant eu la douleur de perdre en 2015 son fils de six ans, Kavele, atteint de drépanocytose, une maladie génétique présente dans le sang. Elle souhaitait faire parler de cette cause et inciter les gens à faire plus souvent des dons de sang.

Alors qu'elle avait repris le cours normal de sa vie après cette parenthèse médiatique grâce à l'émission, Simonne Kerr a été emportée de manière ultra violente et, pour l'heure, inexpliquée. Desmond Sylva, âgé de 40 ans, a été arrêté par Scotland Yard et mis en examen le jeudi 16 août 2018. Il vivait au même endroit que la victime.

