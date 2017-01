Intouchables, le remake : Omar Sy soutient Kevin Hart, le tournage a commencé

Cinq ans et demi après Intouchables et ses 19,3 millions d'entrées dans les salles françaises, le remake américain de la comédie d'Eric Toledano et Olivier Nakache va enfin voir le jour. Le tournage d'Untouchables vient de commencer à en croire Kevin Hart, l'acteur qui reprendra le rôle tenu par Omar Sy.

Passé entre plusieurs mains, de Tom Shadyac à Paul Feig, le long métrage est aujourd'hui entre celles de Neil Burger (Limitless, Divergente) avec Kevin Hart et Bryan Cranston dans les rôles principaux. Sur Instagram, l'humoriste adoré du public américain a posté un cliché de lui dans le métro, arborant le look de son personnage, Dell. "1er jour de tournage d'Untouchables. Je suis très excité à l'idée de jouer ce personnage. Il se sent prisonnier car il juge que le système, en plus de le retenir, ne lui donne pas sa vraie chance. Apprendre à se soucier des autres et de leurs besoins va le faire changer", tease le comédien notamment vu dans Agents presque secrets avec Dwayne Johnson. Et de rajouter affectueusement : "Enorme big up à Omar Sy qui était absolument incroyable dans l'original. Je vais faire en sorte que tu sois fier, mec. Je suis un grand fan."

Le message n'est pas passé inaperçu, notamment pour Omar Sy. L'ex-partenaire de jeu de François Cluzet a lui aussi adressé ses pensées à son homologue américain. "Merci et en te souhaitant le meilleur mon pote. Je suis sûr que tu vas tout déchirer", écrit l'acteur français qui est actuellement à l'affiche de Demain tout commence.