Iris Mittenaere, Camille Cerf : Les Miss chanteuses, leur titre dévoilé

Camille Cerf, Iris Mittenaere, Elodie Gossuin, Rachel Legrain-Trapani et Maëva Coucke sont devenues chanteuses le temps d'un titre très spécial. Pour la bonne cause, les Miss France ont poussé le chansonnette et le résultat est là. Découvrez leur chanson !

Abonnez-vous à Purepeople sur facebook

À ne pas rater