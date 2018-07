Iris Mittenaere, Camille Cerf... Les Miss en folie après la victoire des Bleus !

Nos Miss France étaient fin prêtes pour soutenir les Bleus ce dimanche 15 juillet 2018 à l'occasion de la finale de la Coupe du monde en Russie. Très excitées dès le début de leur voyage en direction de Moscou, Iris Mittenaere (Miss France 2016), Camille Cerf (Miss France 2015), Maëva Coucke (Miss France 2018) et Alicia Aylies (Miss France 2017) ont laissé éclater leur joie à l'issue du match dont la France est sortie grande gagnante face à la Croatie.

C'est sur leur compte Instagram que les reines de beauté ont partagé plusieurs de leurs réactions dans les gradins du stade. Avec tous leurs abonnés, elles ont tenu à féliciter et à remercier les hommes de Didier Deschamps : "Nous sommes Champions du monde ! Merci pour toutes ces émotions et ces frissons ! Bravo @equipedefrance !", "Et de deux étoiles. Bravo les bleus ! Vous l'avez fait !"

Visiblement, la fièvre du foot était plus forte que tout ce dimanche soir ! Euphoriques, les Miss France ont fait savoir qu'elles étaient de grandes supportrices en arborant le maillot mais aussi en s'affichant maquillées du drapeau tricolore.