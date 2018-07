Coupe du monde 2018 : La France championne du monde, la Croatie KO

L'équipe de France est championne du monde !

C'est la finale que tout le monde attendait ! Au terme d'un mois de compétition, la Coupe du monde 2018 a refermé ses portes sur ce France – Croatie, à Moscou, ce dimanche 15 juillet 2018. Les Bleus de Didier Deschamps ont remporté leur deuxième étoile sur le score de 4 à 2, grâce notamment à des buts de ses stars Antoine Griezmann, Paul Pogba et Kilian Mbappé.

20 ans après cette fameuse demi-finale de la Coupe du monde 1998 au Stade de France où la Croatie de Davor Suker, grande surprise du tournoi, était défaite par les Bleus de Zizou (grâce à un doublé historique de Lilian Thuram), les deux nations se sont retrouvées pour le titre suprême au Stade Loujniki.

Après avoir passé la phase des poules en battant l'Australie et le Pérou, puis un match nul bien triste face au Danemark, les Bleus ont déroulé pour éliminer l'Argentine – certainement le plus beau match de la compétition, 4-3 – puis l'Uruguay sur le score de 2 à 0, et enfin les voisins belges (1-0). Quant aux Croates, ils avaient impressionné en se sortant premiers et invaincus d'un groupe disputé, avec l'Argentine (qu'ils avaient terrassé 3-0), le Nigéria et l'Islande. Ils avaient ensuite éliminé le Danemark aux tirs au buts, puis le pays hôte la Russie par le même biais, avant de sortir l'Angleterre aux prolongations.