Kylian Mbappé : Même Reese Witherspoon en est gaga !

Mais ce n'est pas tout. Elle a récidivé en commentant une publication relayant l'énorme générosité de l'ancien Monégasque. En effet, membre de Premiers de cordée - une association qui offre des initiations sportives à des enfants hospitalisés et mène des actions de sensibilisation au handicap – Kylian Mbappé s'est engagé à reverser ses différentes primes à l'association qu'il défend, que ce soit ses primes de match ou celles de la victoire finale promise aux Bleus. "Quel mec !", surenchérit la comédienne concernent le jeune footballeur de 19 ans. Visiblement, Reese est conquise. Et on la comprend !