Didier Deschamps: Le baiser de la victoire de sa femme Claude, instants magiques

La joie, dans le camp des Bleus, a été à la hauteur du scénario palpitant de leur 8e de finale de Coupe du monde contre l'Argentine : intense ! Victorieuse 4 à 3 au terme d'un match fou qui a notamment vu Kylian Mbappé crever l'écran et inscrire un doublé, l'équipe de France, euphorique, a entraîné dans son sillage toute une nation en liesse. Quelques (dizaines de) minutes pour s'abandonner et savourer, avant de se concentrer sur le prochain adversaire, l'Uruguay...

Une fois n'est pas coutume, même Didier Deschamps a pu faire une brève trêve et exulter après le coup de sifflet final. Très vite, dans une scène aussi savoureuse qu'elle est rare, son épouse Claude, son amour de toujours (ils sont ensemble depuis le milieu des années 1980), et leur fils unique Dylan, portant un maillot floqué Mbappé, ont accouru pour le féliciter tendrement et profiter de ces moments inoubliables ensemble. Les baisers d'une épouse admirative, les étreintes d'un fils fier : coda parfaite, pour DD, d'une partition jouée à merveille par les Bleus en ce samedi 30 juin 2018. Le sélectionneur tricolore de 49 ans, qui a jusque-là dû tenir bon face aux critiques sur le visage timoré de son équipe, n'a pas boudé son plaisir.

Si le contingent de supporters français dans le stade de Kazan n'était pas impressionnant, s'élevant tout au plus à 5 000 fans, il a bruyamment fait honneur à cette victoire synonyme de qualification pour les quarts de finale, et quelques visages bien connus du grand public étaient de la fête : Nagui et sa femme Mélanie Page, fidèles à l'équipe de France, ont vibré en compagnie de Dylan Deschamps et Valérie Bègue, non loin d'un Bruno Solo déchaîné au côté du plus célèbre docteur du PAF, Michel Cymes, de Jean-Roch et de Fabrice Santoro. Un kop survolté ! Sans oublier Issa Doumbia, Black M et Miss France 2017 Alicia Aylies, arrivés en Russie avec l'ex-Miss France Rachel Legrain-Trapani : compagne depuis quelques semaines du latéral droit des Bleus Benjamin Pavard, celle-ci aura eu le bonheur d'assister au premier but grandiose du défenseur de 22 ans avant de lui offrir, à l'issue de la rencontre, le câlin de la victoire.

Désormais, on n'attend qu'une chose : revivre ces belles émotions à la fin du quart de finale contre l'Uruguay !