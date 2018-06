Didier Deschamps : Son fils Dylan en couple avec la sublime Mathilde

En couple depuis quelques mois, Dylan Deschamps et Mathilde se sont rencontrés à l'école. Tous deux étudient à l'EDHEC Business School, établissement spécialisé dans le marketing et la finance situé à Nice. Depuis le début de son histoire d'amour, le jeune couple ne cesse d'enchaîner les voyages, le plus souvent au soleil. Si le profil Instagram de Mathilde est privé, le fils unique de Didier Deschamps laisse, pour le moment, libre accès à leurs souvenirs de vacances à Santorin ou à Dubaï.