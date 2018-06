Didier Deschamps : Son fils Dylan, beau gosse complice avec Valérie Bégue

Jeudi 21 juin, 17h, la France avait le regard tourné vers Ekaterinbourg, en Russie, où les Bleus affrontaient la sélection du Pérou dans le cadre du 2e match des phases de poules de la Coupe du monde 2018. Un match piège pour l'équipe de France qui, en cas de victoire, obtenait son ticket pour la phase finale et les huitièmes après le match nul du Danemark face à l'Australie.

Dans les tribunes, il y avait du beau monde pour supporter et pousser les hommes de Didier Deschamps. À commencer par le fils de ce dernier, Dylan Deschamps. Le jeune homme de 22 ans, très actif, qui a étudié à l'EDHEC Business School de Nice avant de lancer sa propre start-up nommée App4Media, a fait le déplacement en Russie pour soutenir son père, tout comme Claude Deschamps, la mère de Dylan.

Dans les tribunes, l'indéniablement charmant garçon était au côté de Valérie Bégue, avec qui il affichait une complicité certaine. L'ex-Miss France, qui fut mariée à Camille Lacourt, était en effet également de la partie. Et au coup de sifflet de final, elle n'a pas hésité à sauter dans les bras de Dylan, avant d'enlacer Nagui et sa femme Mélanie Page, eux aussi présents. Sur Instagram, Dylan Deschamps a immortalisé le moment avec la petite fête qui a suivi. De nombreuses personnalités figurent sur ces photos, de Nagui à Jean-Roch en passant par Leila Kaddour, Bruno Solo et bien sûr Didier Deschamps, ravi de cette qualification obtenue sur le score de 1-0 (un but signé Kylian Mbappé).