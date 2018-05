Camille Lacourt : Complice avec sa fille Jazz... non loin de Valérie Bègue

En 2012, un an avant de se marier, Camille Lacourt et Valérie Bègue ont accueilli leur petite fille, prénommée Jazz. Bien que désormais divorcés, le sportif et notre belle Miss France 2008 gardent de bons rapports pour le bien et l'équilibre de leur fillette, désormais âgée de 5 ans et demi. La preuve en est, ce lundi 21 mai 2018, la jolie brune a partagé une photo père-fille en story sur Instagram.

Sur le cliché, le champion de natation apparaît tout sourire, lunettes de soleil vissées sur le nez et cheveux au vent. Dans ses bras, Camille Lacourt porte Jazz. La fillette est de dos, en t-shirt et short noir, la chevelure tressée. "Daddy and his girl" ("Papa et sa fille", en français), a écrit Valérie Bègue sur l'image. Quelques mots accompagnés de deux coeurs, un bleu et un rose.

Bien que l'on ne distingue pas l'expression de la petite Jazz, nul doute que la photo respire le bonheur. En effet, la complicité entre Camille Lacourt et sa fille saute aux yeux !

Ce n'est pas la première fois que la petite Jazz apparaît sur les réseaux sociaux de Valérie Bègue. En octobre dernier, alors que la fillette célébrait ses 5 ans, la reine de beauté a publié sur Instagram une photo coupée d'une partie de son visage ainsi que celui de sa fille. Bien que l'on ne distingue que les yeux et le nez, les internautes avaient été surpris par la ressemblance frappante entre mère et fille.