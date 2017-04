Valérie Bègue et Camille Lacourt : Divorcés mais toujours unis pour Jazz

Une séparation dans un respect mutuel et pour le bien-être de leur fille, c'est ainsi que Valérie Bègue et Camille Lacourt ont voulu leur divorce. Si l'ancienne Miss France et le champion de natation ne forment à présent plus un duo amoureux, ils restent unis pour Jazz, 4 ans et demi. Pour preuve, la toute récent photo qu'ils ont tous les deux postée sur les réseaux sociaux.

Arrivée depuis peu sur Instagram, Valérie Bègue a publié hier (lundi 3 avril) une photo d'elle accompagnée de sa fille, dont elle prend soin de cacher le visage en la faisant poser de dos, mais aussi de Camille Lacourt. A travers ce tendre cliché, celle qui a rejoint il y a peu Alessandra Sublet et sa bande de La Cour de grands sur Europe 1 souhaite faire passer un message. "Parce que l'engagement s'apprend tôt... #unejoueunbisou", commente-t-elle, mentionnant également Clarins et Laeticia Hallyday, tout récemment désignée "femme de coeur" par la célèbre marque beauté à l'occasion du 20e anniversaire de son Prix.

L'opération "Une joue, un bisou" qui court jusqu'au 10 avril prochain permet de verser 1 euro aux associations du Prix Clarins pour chaque photo publiée sur Twitter et Instagram qui respecte ces règles : poster une photo d'un bisou sur les deux réseaux sociaux, accompagnée du hashtag #UneJoueUnBisou. Mission parfaitement accomplie par Valérie Bègue et Camille Lacourt, ce dernier a reposté la photo de son ex-femme sur sa page.