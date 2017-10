Valérie Bègue présente sa fille Jazz : La ressemblance est frappante !

En commentaires, les internautes sont nombreux à noter l'incroyable ressemblance entre la mère et la fille. "Les mêmes yeux !", "Laquelle est Valérie, laquelle est Jazz ? Impressionnant", "C'est un mini toi", "Elle a hérité des magnifiques yeux de sa maman", "Sublime le regard", écrivent certains.

Bien que séparés, Valérie Bègue et Camille Lacourt restent en bons termes pour le bien de leur fille. Ainsi, en avril dernier le candidat de Danse avec les stars 8 (TF1) et l'animatrice avaient pris la pose avec leur petite Jazz. "Avec Valérie, on s'entend très bien pour notre fille", avait même confié le nageur retraité dans les colonnes de Gala en octobre 2016.