Camille Lacourt : Divorcé de Valérie Bègue, il ironise...

Divorcé de l'ex-Miss France Valérie Bègue, le nageur Camille Lacourt a réussi à garder de bons rapports avec son ex-femme. Mieux : malgré leur rupture, il ne perd pas espoir de retrouver un jour l'amour et agrandir sa famille...

Interrogé par le magazine Public, Camille Lacourt a évoqué sa vie sentimentale. "Je crois à l'amour éternel et j'ai toujours rêvé de fonder une famille unie. Bon, raté pour ce coup-là. Mais j'y crois encore. Avec Valérie, on s'est quittés en bons termes. Et on est fiers de bien s'entendre et d'avoir su préserver notre fille", a-t-il confié. Ensemble, ils ont eu une petite Jazz, désormais âgée de 4 ans et demi. Une fillette qui partage son temps entre ses deux parents, le nageur ayant un appartement à Marseille et un point de chute à Paris. D'ailleurs, il va ouvrir un restaurant dans la capitale ce mois-ci ! "Il s'appellera Le Fidèle. La fidélité, en amour comme en amitié, c'est important. (...) J'ai toujours été irréprochable", dit-il.

À seulement 31 ans, Camille Lacourt va quand même bientôt mettre fin à sa carrière de sportif – après les championnats du monde de Budapest en juillet 2017 – et cela lui donnera sans doute plus de temps pour retrouver l'amour. Ça tombe bien puisque le beau gosse, qui a "toujours rêvé d'être papa", confesse son envie d'avoir d'autres enfants. "Mais je dois d'abord retrouver une femme ! Ça finira par arriver...", dit-il.

Thomas Montet