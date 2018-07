France-Belgique : Emmanuel Macron ivre de joie devant la famille royale belge

Il avait promis de venir soutenir l'équipe de France à la Coupe du monde 2018 si elle se qualifiait contre l'Uruguay, et il a tenu sa promesse. Emmanuel Macron était à Saint-Pétersbourg ce mardi 10 juillet pour la demi-finale France-Belgique (1-0). Accompagné de sa ministre des Sports, Laura Flessel, et du président de la Fédération française de football Noël Le Graët, c'est sans Brigitte Macron que le jeune président français a assisté à la victoire des Bleus.

À son arrivée, il a salué la reine Mathilde de Belgique et le roi Philippe de Belgique qui étaient à ses côtés en tribune officielle. Mais son amour pour le drapeau bleu-blanc-rouge a vite repris le dessus une fois le match démarré. Comme beaucoup de ses compatriotes, il a tremblé pendant la première demi-heure largement dominée par les Belges d'Eden Hazard. Puis petit à petit, les Bleus emmenés par Antoine Griezman et un N'Golo Kanté des grands soirs ont repris le dessus pour rééquilibrer la partie, rassurant le président.

Au retour des vestiaires, Emmanuel Macron a pu littéralement exulter lorsque Samuel Umtiti place un coup de tête imparable sur un corner de Griezmann. 1-0 pour la France, et ce sera le score final. Au terme des six minutes de temps additionnel, le président de la République a pu laisser sa joie exploser avant de serrer les mains de la famille royale belge.

Et c'est tout en sobriété qu'il a fêté la qualification pour la finale de la Coupe du monde 2018, via Twitter. "On est en finale. Rendez-vous dimanche pour la rapporter", a-t-il écrit à peine une heure après le coup de sifflet final qui envoyait les Bleus à Moscou.