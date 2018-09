Iris Mittenaere, les rumeurs sur sa vie privée : "Le plus dur à gérer, c'est..."

Comme de nombreuses personnalités, Iris Mittenaere doit bien souvent faire face à des rumeurs sur sa vie privée. On a par exemple lu qu'elle était en couple avec le joueur du PSG Hatem Ben Arfa et sa relation avec Kev Adams a été annoncée sans qu'elle s'y attende. Des situations qu'elle ne vit pas toujours bien comme elle l' a confié lors d'une interview pour Purepeople : "Ce qui est le plus dur à gérer, ce sont les paparazzi, les mensonges aussi parce qu'on invente beaucoup de choses pour faire vendre les magazines. Et parfois, c'est un peu dur de voir de fausses informations. (...) Parfois, j'ai l'impression qu'on me vole un peu de ma vie."

Mais Miss France et Miss Univers 2016 – qui fait actuellement le show sur TF1, dans Ninja Warrior 3 –n'est pas la seule à souffrir de ces rumeurs. Sa famille a également parfois du mal comme elle l'a expliqué : "Il faut penser que, derrière nous, on a une famille qui lit des choses horribles, qui sont fausses. Ou alors elle voit des photos qui appartiennent à notre vie privée et on n'a pas forcément envie qu'elle voie ce genre de photos. C'est surtout pour ma famille que c'est dur à gérer. Ils me disent souvent qu'ils apprennent des informations par la presse et des gens leur disent presque : 'On connaît votre fille mieux que vous.' Je sais que ça a pas mal affecté ma maman [Laurence, NDLR]."

La jeune femme de 25 ans reconnaît toutefois qu'il "faut accepter le jeu même si c'est dur". Iris Mittenaere tente de ne pas y penser en se disant que la célébrité a aussi de bons côtés.

